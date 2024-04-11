فستان جريء.. نوال الزغبي تبهر المتابعين في العيد

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام من آخر حفلاتها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتألقت نوال الزغبي بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا باللون الأبيض ضيق يبرز قوامها الرشيق، مطرزا من منطقة الصدر بصيحة الكب الشيفون وبأكمام ضيقة.

واعتمدت نوال الزغبي على تسريحة الشعر البني المبلل، وتركته منسدلا على الظهر بطريقة مميزة، وتزينت بالأقراط الطويلة في الأذن.

ومن الناحية الجمالية، وضعت نوال الزغبي المكياج الجذاب والألوان البارزة، حيث وضعت اللون البني في الشفاه لتكبيرها بطريقة ملحوظه، واللون البني اللامع كأيشادو مع إبراز العين بالماسكرا والكحل الأسود.