توافد المواطنين والزائرين على شواطئ منتجع العائلات في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت شواطئ منتجع العائلات بمدينة الغردقة، توافد العديد من أهالي الغردقة والزائرين من مختلف المحافظات، لقضاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد أشرف فؤاد، مدير منتجع العائلات، أنه تم توفير جميع سبل الراحة والأمان من خلال تواجد العديد من منقذي الشواطئ منتشرين على طول الشاطئ والمارينا بالمنتجع.

وقال إن المنتجع يستقبل أهالي الغردقة والزائرين من كل مكان للاستماع بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

كما أفاد مدير المنتجع باستمرار حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات، مؤكداً أنه تم التنسيق بين المنتجع ومديرية الصحة لتوفير سيارة إسعاف على مدار اليوم لتأمين الزائرين من أية حالة طارئة.

وأضاف فؤاد أن المنتجع يستقبل طوال أيام السنة العديد من الأهالي والزائرين، ويستقبل الآلاف خلال المناسبات والأعياد، ويقدم جميع الخدمات للزائرين بدون تقصير.

كما أفاد بأن هناك إذاعة داخلية تُبث على فترات زمنية متقاربة لتوجيه الزائرين وإبلاغهم بتعليمات المنتجع من عدم نزول البحر بملابس غير محتشمة واحترام الآداب العامة للمنتجع وعدم إلقاء القمامة في الأماكن غير المخصصة لها.