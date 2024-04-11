فتح الحدائق والمتنزهات والعبارات النيلية في ثاني أيام العيد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن جميع الحدائق والمتنزهات بمراكز وأحياء المحافظة والعبارات النهرية التابعة للمحافظة شهدت توافداً كبيراً من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسط متابعات مستمرة من رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم لجميع الحدائق وخاصة لحدائق "الفردوس والربوة وممشى أهل مصر ومرسى حورس" الاكثر شهرة و إقبالا من المواطنين بالمحافظة.

ويأتي ذلك في وجود انتشار وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسباً لأية طوارئ وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات .

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن ادارة إعلام المحافظة اليوم الخميس، إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية بتكثيف حملات المرور على مختلف الحدائق والمتنزهات ومشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة.

ولفت إلى ان جميع الحدائق التابعة للمحافظة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين فى ثانى ايام عيد الفطر المبارك ومنها حدائق الفردوس بمدينة أسيوط والربوة بالغنايم وناصر بمدينة ابوتيج ومتنزهات ديروط وممشى اهل اسيوط بحى شرق ومرسى حورس التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة ومختلف المتنزهات بالمراكز والأحياء بالإضافة إلى مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة الذى استقبل المحتفلين بالعيد لقضاء احتفالات العيد وسط الحدائق على النيل وقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية .



وأوضح المحافظ ، انه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة.

وأكد نشر وحدات المسطحات النهرية لتأمين الرحلات النيلية التي تنطلق من المرسى السياحي بحديقة الفردوس بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أية حالات طارئة قد تحدث.

ونوه بأنه عقد عدة اجتماعات سابقة بحضور جميع القيادات التنفيذية ومسئولى شركات المرافق بالمحافظة وتم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات باستمرارية العمل طوال أيام العيد والتركيز على المرافق الخدمية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والطب البيطرى.

وشدد على أن يكون هناك مدير مسئول بكل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول النوبتجيات بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات بكل مركز وحى وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالديوان العام وغرفة العمليات الرئيسية وادارة الازمات بالمحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير اللازمة مشددا على توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد .



يذكر أن محافظ أسيوط أعلن - في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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