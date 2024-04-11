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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بإطلالة كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة زوجها

مي عمر وزوجها
مي عمر وزوجها

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع زوجها المخرج محمد سامي.

وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالة كاجوال، مرتدية بلوزة بيضاء ستان على أحدث صيحات الموضة، مع بنطال جينز كحلي بدون أي نقوشات.

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ونسقت مي عمر مع إطلالتها، حذاء كاجوال باللون الأبيض الجذاب، مع نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود الأنيق.

واعتمدت مي عمر على تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع إطلالتها الكاجوال، حيث رفعت خصلات شعرها لأعلى بطريقة مميزة.

وبرزت مي عمر جمال ملامحها الرقيقة ببعض اللمسات الهادئة كاللون السيمون في الشفاه وعلى الوجنتين.

مي عمر وزوجها
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