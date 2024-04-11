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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسعار الذهب سترتفع في العالم لهذا السبب.. ماذا سيحدث بمصر| ما القصة ؟

صدى البلد

الاتجاه العالمي لشراء الذهب يثير الجدل بشأن سعر الذهب المتزايد والمخاوف المرتقبة من تضخم عالمي، بعدما وصل سعر الذهب الفوري إلى 2,364 دولارًا للأونصة ليسجل أعلى مستوياته على مدى سبع جلسات متتالية وتم تداوله عند 2,336 دولارًا للأونصة يوم الاثنين. وعلى أساس سنوي، ارتفع الذهب بنسبة 16.5%.

الصين وشراء الذهب

المستثمرون الذين يتوقعون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي هم القوة الرئيسية التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، لكن الارتفاع يرجع إلى عوامل أخرى، بما في ذلك البنوك المركزية - بقيادة الصين - التي تشتري الذهب لتخفيف الاعتماد على الدولار الأمريكي.

ووفقا لشبكة “سي ان ان” الأمريكية، تنظر البنوك المركزية إلى الذهب كمخزن طويل الأجل للقيمة وملاذ آمن خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والدولية.

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يعتبر الذهب استثمارًا مرنًا. عندما تنخفض أسعار الفائدة، ترتفع أسعار الذهب، حيث تصبح السبائك أكثر جاذبية من الأصول المدرة للدخل مثل السندات. ويعتبر المستثمرون الذهب أيضًا وسيلة للتحوط ضد التضخم.

اشترى بنك الشعب الصيني الذهب للشهر السابع عشر على التوالي في مارس، مضيفًا 160 ألف أوقية ليصل الاحتياطي إلى 72.74 مليون أونصة تروي من الذهب، وفقًا لرويترز.

قد ترغب البنوك المركزية في التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي وشراء الذهب، وفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن بنك UBS بتاريخ 9 أبريل. ومع قيام الصين ببناء احتياطياتها، فإن الطلب يدفع الأسعار إلى الارتفاع والتي يدعمها بالفعل المستثمرون المعتادون.

يتطلع المستثمرون الصينيون إلى الذهب كأصل بديل وسط الانكماش في تقييمات العقارات وأسعار الأسهم في السنوات الماضية، وفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن كابيتال إيكونوميكس بتاريخ 9 أبريل.

طلب البنوك على الذهب

إن طلب البنوك المركزية على الذهب يعد علامة على تراجع الاعتماد على الدولار، وفقًا لما ذكره أولف ليندال، الرئيس التنفيذي لشركة "Curency Research Associates".

وقال ليندال إن الدولار أصبح غير جذاب على نحو متزايد بالنسبة للبنوك المركزية التي ترغب في تقليل الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة. وقد تقوم الدول غير المتحالفة مع الولايات المتحدة بتجميع الذهب.

ويأتي ارتفاع الأسعار وسط زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للصين لبحث الاستقرار المالي في العلاقات الأمريكية الصينية، بما في ذلك ما وصفته يلين بالإفراط في إنتاج السيارات الكهربائية الصينية.

التصور المعتاد للذهب

يشير ارتفاع أسعار الذهب إلى أن المستثمرين يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام، لكنهم قد يكونون غير متأكدين بشأن احتمالات سحق التضخم دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، المعروف أيضًا باسم الهبوط الناعم.

ويرى بنك UBS أن توقعات تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي "لا تزال المحرك الرئيسي للمعنويات الصعودية تجاه الذهب"، وفقًا لمذكرة بحثية بتاريخ 9 أبريل.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستثني فئات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.3٪. وانخفض المؤشر، الذي يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مقياسًا للتضخم الأساسي، من 0.4٪ في يناير.

سبب ارتفاع أسعار الذهب 

ينشر بعض المستثمرين معلومات حول سبائك الذهب مع ارتفاع الأسعار، مما يدفعهم إلى مزيد من الارتفاع. وبدأت كوستكو بيع سبائك الذهب عبر الإنترنت في أغسطس والعملات الفضية في يناير.

وربما تبيع الشركة الآن ما يصل إلى 200 مليون دولار من الذهب والفضة شهريًا، وفقًا لتقديرات Wells Fargo. وصرح المدير المالي ريتشارد جالانتي للمحللين في ديسمبر أن الشركة باعت أكثر من 100 مليون دولار من سبائك الذهب في الربع السابق.

الاضطرابات الاقتصادية الاستثمار اضطرابات

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