عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية وتكثيف حملات إزالة الإشغالات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني لإجازة عيد الفطر المبارك .

وأشار تقرير غرفة العمليات إلي قيام المحافظين بمتابعة أجواء احتفال المواطنين بعيد الفطر عبر مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على سلامة وراحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم .

وأوضح تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة إلي الإقبال الكبير من المواطنين وأسرهم من مختلف الأعمار بالمحافظات علي الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي في مختلف المدن والقري وذلك وسط هدوء واستقرار الحالة العامة، كما أوضح تقرير غرفة العمليات إلى قيام المحافظين بجولات ميدانية في مناطق مختلفة وبعض المنشآت العامة لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ والمستشفيات ودور الأيتام والمسنين لمشاركة المواطنين فرحتهم احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

وأضاف التقرير أنه تم رصد عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية لمحاولة استغلال أجازة عيد الفطر حيث تمت ازالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار متابعة غرفة العمليات بالوزارة في متابعة الوضع بالمحافظات بالتعاون مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات على مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة.

كما وجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية حتي نهاية إجازة عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بالشوارع والميادين الفرعية والرئيسية وإزالة أي تعديات علي حرم الطريق العام وكذا التواجد المستمر لرؤساء المدن والأحياء والقيادات التنفيذية في الشارع للعمل علي راحة المواطنين وسلامتهم .  


وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن مبادرة " صوتك مسموع " التابعة للوزارة  تتلقي أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على وسائل المبادرة  من خلال : 
رقم الواتساب  ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١) ورقم الخط الساخن  (15330)والبريد الإلكتروني 
([email protected])
والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)         (www.facebook.com/sotakmasmwo).

ولفت هشام آمنة إلي تلقي المبادرة عدد من الشكاوي خاصة بالنظافة والبناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية وتم التواصل مع المحافظات.

التنمية المحلية إدارة الأزمات المحافظات عيد الفطر المبارك هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

ترشيحاتنا

موقف الأهلي والزمالك يضع حسام حسن في ورطة ومصير الدوري معلق.. ما السبب؟

أفضل الأدعية في شهر شوال.. لا تحرم نفسك من ثوابها

التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية وتكثيف حملات إزالة الإشغالات

سيارة شاومي SU7 تباع بهذا السعر بالسعودية.. اعرف المواصفات

دعاء السعادة وراحة البال والرزق والفرج يحول حياتك لنعيم

توك شو.. مفاجأة حول طقس العيد وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه أنت في خطر .. علامات تكشف أمراض الكبد سريعا

السعال المستمر علامة على مرض خطير

لتكريمها عن حق عرب.. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

تقوى المناعة.. عصائر طبيعية لعلاج نزلات البرد بينها مشروب رمضاني

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ