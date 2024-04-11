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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد العرض الثاني لـ بيت الرفاعي

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

كشفت مجموعة قنوات dmc، عن موعد العرض الثاني لمسلسل “بيت الرفاعي”، الذي خاض من خلاله الفنان أمير كرارة الماراثون الرمضاني. 

ومن المقرر عرض مسلسل بيت الرفاعي يوم 13 إبريل في الثامنة مساءً علي مجموعة قنوات dmc . 
 

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

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يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه، كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

مسلسل بيت الرفاعي يشارك في بطولته أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل ومحمد لطفي وصفاء الطوخي وملك قورة وعايدة رياض . 

الفنان امير كرارة الفنانة ميرنا جميل الفنانة دنيا المصري بيت الرفاعي أمير كرارة سلوي عثمان صفاء الطوخى مسلسل بيت الرفاعي

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