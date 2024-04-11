دعاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية

دعاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، يعد عيد الفطر مناسبة مهمة لدى المسلمين حول العالم، ويحتفل المسلمون في اليوم الأول من شهر شوال الموافق اليوم الأول للعيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وتستمر الاحتفالات ثاني أيام عيد الفطر لأربعة أيام، ويعتبر العيد فرصة للمسلمين للتواصل مع بعضهم البعض وتعزيز الروابط الاجتماعية بينهم حيث تكون الأجواء في هذا العيد مفعمة بالفرح والسعادة والتآخي، حيث يلتقي الأهل والأصدقاء والجيران لتبادل التهاني والاحتفال بالعيد.



ومن الأدعية التي يستحب للمسلمين قولها في ثاني أيام عيد الفطر المبارك هو الدعاء التالي اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم وهذا الدعاء يحمل في طياته العديد من المعاني والأهداف، فمن خلاله ندعو الله أن يتقبل منا الصيام والقيام والأعمال الصالحة التي قمنا بها خلال شهر رمضان، وأن يتقبلها منا بقبول حسن ويغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا.

ويستحب أن يدعو المسلم أن يغفر له وللمسلمين ما سلف من ذنوبنا وخطايانا، وأن يعيننا على الاستمرار في طاعته وعلى الحفاظ على الأفعال الصالحة بعد انقضاء شهر رمضان.

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلًا كئيبًا علمه دعاء وقال له قل اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

- اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

- اللهم استر عورتي و اقبل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

- اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا، وتنور ظلمات ليالينا، اللهم اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير، اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك

- اللهم من كان مريضا من أهلي وأحبتي فاشفه، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار

-اللَّهم عافهم فِي أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، واجعلهم من المعافين من البلاء برحمتك، والمعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك، والموفقين للخيروالرشد بطاعتك، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له، واستنصرك فنصرته، ودعاك فأجبته

- اللَّهم إني أستودعك ذريتي وأهلي يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم وعافهم من كل آفة وعاهة، ومن سوء الأسقام والأمراض، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر عين كل حاسد، وغل كل حاقد، ومن أصدقاء السوء .



دعاء عيد الفطر

دعاء عيد الفطر، تعتبر الأعياد في الإسلام سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك أمورا تجسد قيم ومبادئ ديننا الإسلامي السمح، كما تعكس الأصالة والتراث الإسلامي العريق وفي عيد الفطر المبارك على كل مسلم التقرب إلى الله عز وجل ففي هذا اليوم يتم الصلاة الخاصة بالعيد وتبارك فيه الناس، ويذكرون الله ويشكرونه على نعمه التي منحها لهم.

وتساهد الاحتفال بالأعياد على تعزيز الروابط الاجتماعية حيث يجتمع الأهل والأصدقاء والجيران ويتبادلون التهاني والهدايا ويحتفلون سوياً بهذه المناسبة السعيدة.

-ونقول في يوم العيد يا رب امنحنا خير هذا اليوم، وأبعد عنا شره، واكتب لنا فيه كل خير واجعلنا من البارين بوالدينا وواصلي الرحم، واجعلنا يا الله من عبادك المغفور لهم، اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات. يا رب اجعلنا من الشاكرين لك في السراء والضراء، يا من لطفك لخلقك شامل، وخيرك لعبدك واصل، لا تخرجنا من دائرة الألطاف يا رب العالمين، وآمنا من كل خوف، وكن لنا بلطفك الخفي الظاهر.

-اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي

-اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

-اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا



أدعية التهاني بعيد الفطر

"تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير"

"عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال"

"بمناسبة عيد الفطر المبارك، نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات"

"عساكم من عواده وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال"

"نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال"

"نهنئكم بعيد الفطر المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركة علينا وعليكم"

"كل عام وأنتم بخير، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال"

"بهذه المناسبة المباركة، نتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال"

"نهنئكم بعيد الفطر المبارك، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالخير والسعادة والهناء"

"عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار".