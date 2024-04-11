شركة طيران الفضاء تحقق نجاحا في محرك صاروخي جديد

حققت شركة فينوس للفضاء جولة اختبار الافتتاحية لطائرة بدون طيار مزودة بمحرك صاروخي تفجير دوار (RDRE) - حيث تمكنت من تسريعها إلى ما يقرب من سرعة الصوت.

تهدف الشركة في يومٍ ما إلى بناء طائرات تجارية خارقة السرعة باستخدام هذا النوع الجديد من المحركات.

وفي رحلة الاختبار التي أجريت في 24 فبراير، قامت الشركة بتحليق الطائرة بدون طيار التي يبلغ طولها 8 أقدام (2.4 متر) ووزنها 300 رطل (136 كيلوجرام) إلى ارتفاع 12000 قدم (3658 متر) بواسطة طائرة Aero L-29 Delfín، قبل نشرها وتفعيل محرك RDRE، وفقًا لما ذكره ممثلو الشركة في بيان.

حلقّت الطائرة بدون طيار لمسافة 10 أميال (16 كم) بسرعة 0.9 ماخ - أي ما يزيد عن 680 ميلاً في الساعة - باستخدام 80٪ من الدفع المتاح لمحرك RDRE. وأثبتت الرحلة الناجحة جدوى محرك RDRE وأنظمة الطيران الداخلية المرتبطة به.

قبل ثلاثة أسابيع، عرضت شركة فينوس للفضاء جدوى تقنية RDRE الخاصة بها من خلال اختبار احتراق طويل المدى - حيث أظهر المهندسون أن محركهم يعمل لمدة رحلة الاختبار هذه.

بدلاً من استخدام احتراق مستمر مثل معظم المحركات الصاروخية، يعمل محرك RDRE بواسطة موجة تفجير تدور باستمرار حول حجرة على شكل حلقة.

يتم حقن الوقود، وهو بيروكسيد الهيدروجين، في الحلقة ويصبح التفجير المتكرر ذاتي الاستدامة بعد الاشتعال الأولي. في اختبار طيران RDRE، كان قطر الحلقة حوالي 12 بوصة (25.4 سم) وأنتجت 1200 رطل (544 كجم) من الدفع.

وقال ممثلو شركة فينوس للفضاء في بيان، إن تقنية RDRE أكثر كفاءة بنسبة 15% من محركات الصواريخ التقليدية.

نتيجة لذلك، يمكن للطائرة ذات الدفع RDRE أن تسافر نظريًا لمسافة أبعد بنفس كمية الوقود مثل المحركات التقليدية التي تحرق الوقود عند ضغط ثابت. وقد نظّر البعض أيضًا إلى أنه يمكن أن يكون أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 25٪ من التقنيات الحالية.

ترفع رحلة الاختبار الناجحة من احتمالات الرحلات التجارية الأسرع من الصوت. تتمثل إحدى الأهداف طويلة الأمد لشركة فينوس للفضاء في تطوير طائرة تجارية أسرع من الصوت يمكن أن تسافر بسرعة 9 ماخ (أكثر من 6800 ميل في الساعة) (11000 كم / ساعة).

على سبيل المقارنة، يمكن لطائرة كونكورد أن تحلق بسرعة تزيد قليلاً عن سرعة الصوت بـ 2 ماخ (أي أقل بقليل من 1550 ميلاً في الساعة ، أو 2500 كم / ساعة) ، ومن المتوقع أن تحلق النموذ الأولي لطائرة لوكهيد SR-72 القادمة بسرعات تزيد عن 6 ماخ (حوالي 4600 ميلاً في الساعة ، أو 7400 كم / ساعة).

ولتوضيح هذا الأمر، يمكن للمركبة التي تسافر بسرعة 9 ماخ أن تقطع المسافة من لندن إلى سان فرانسيسكو في ساعة واحدة.

ومثلما كانت طائرة كونكورد صاخبة عند الإقلاع، فإن التفجيرات المستمرة لمحركات RDRE ستجعل أي مركبة مزودة بها عالية الضوضاء بشكل لا يصدق.

وعلى عكس محركات الطائرات النفاثة التقليدية التي توفر تسارعات أكثر سلاسة، فإن الدورات المتكررة والسريعة للتسارع الناتجة عن التفجيرات المستمرة قد تتسبب أيضًا في زيادة إجهاد وتعب المحركات وهياكل الدعم المرتبطة بها.

نظرًا لأن محرك RDRE يمكن أن يكون له تطبيقات عسكرية، فإن شركة فينوس للفضاء تتعاون أيضًا مع وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA).

في الوقت الحالي، تخطط شركة فينوس لمزيد من رحلات الاختبار باستخدام طائرات بدون طيار. رحلة اختبار واحدة يفكر فيها المهند