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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أبطال مسار إجباري ضيوف منى الشاذلي .. اليوم

مسار إجباري
مسار إجباري

يحل فريق عمل مسلسل مسار إجباري ضيوفا علي برنامج معكم ، والذي تقوم بتقديمه الاعلامية مني الشاذلي عبر مجموعة قنوات on tv . 
 

ومني المقرر أن تذاع الحلقة التي سيكون أبرز ضيوفها كل من عصام عمر وأحمد داش، الليلة ، في تمام الحادية عشرة. 

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مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر تريند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مسلسل مسار اجباري مسلسل جعفر العمدة مسار إجباري عصام عمر الإعلامية منى الشاذلي

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