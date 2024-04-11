رئيس جهاز شئون البيئة يتفقد محميات البحر الأحمر بثاني أيام عيد الفطر

شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اليوم /الخميس/، بأعمال الدوريات البحرية بمحميات البحر الأحمر لمتابعة التزام الرحلات السياحية بالتعليمات الخاصة بزيارة المحميات وممارسة الأنشطة البحرية وأنشطة الغوص والسنوركلينج لحماية الموارد الطبيعية، حيث قام بجولة تفقدية مفاجئة لمحميات البحر الأحمر ومتابعة سير العمل والالتزام بالاشتراطات وقواعد الزيارة للحفاظ على الموارد الطبيعية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.



وتضمنت الجولة تفقد عدد من جزر البحر الأحمر وهي ضمن المحميات الطبيعية، وشدد على ضرورة التزام الرحلات برباط المراكب على الشمندورات المخصصة وعدم استخدام المخطاف.



ووجه الرئيس التنفيذي بضرورة التزام المراكب بعدم استخدام أي وسائل رباط أخرى غير الشمندورات.. مشيرا إلى التعاون مع جمعية هيبكا التي أكدت صلاحية جميع الشمندورات بكامل طاقتها الاستيعابية لخدمة مرتادي البحر الأحمر.



كما شملت الزيارة تفقد عدد من المشروعات الخدمية على جزر البحر الأحمر ومنها مشروع محمية وعدن بيتش وبراديس والجفتون الكبير ومشروع الواحة بجزيرة مجاويش الكبري.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الأوضاع البيئية بالمحميات وجاهزيتها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.