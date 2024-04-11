هند صبري ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من «حوارات مع عباس»

تحل الفنانة هند صبري ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج حوارات مع عباس، والذي يقوم بتقديمه الكاتب والممثل عباس أبوالحسن عبر المنصات الالكترونية.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة هند صبري لعرض الموسم الثاني من مسلسلها “البحث عن عُلا” عبر منصة نتفلكيس.

ومسلسل البحث عن عُلا، من بطولة هند صبري التي تؤدي دور"عُلا" كما ينضم ظافر العابدين للموسم الجديد.

المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعد ما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد. المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتوّلت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.