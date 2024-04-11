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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تتراجع بشأن الرد على الهجوم الإسرائيلي لتجنب التصعيد

صدى البلد

أشارت إيران إلى عزمها الرد على القصف الإسرائيلي لمبنى قنصليتها في دمشق، لكنها تهدف إلى القيام بذلك بطريقة محدودة لتجنب المزيد من التصعيد، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر تحدثت مع أكسيوس. ونقل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذه الرسالة إلى نظيره الألماني خلال مكالمة هاتفية أجريت مؤخرا بناء على طلب إدارة بايدن.

ركزت المكالمة التي استمرت 90 دقيقة بين بيربوك وأمير عبد اللهيان بشكل شبه كامل على التوترات الأخيرة، بحسب المصدر المطلع على المكالمة. وأضاف المصدر أنه بينما قال وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال إن الرد الإيراني سيكون محدودا، فإنه من غير الواضح كيف تحدد إيران الرد المحدود.

وينبع القلق من الانتقام الإيراني المحتمل من تعهد إيران العلني بـ"معاقبة" إسرائيل على اغتيال العميد. الجنرال محمد رضا زاهدي، أحد كبار جنرالات فيلق القدس الإيراني. وأدى الهجوم الذي وقع في دمشق وأدى إلى مقتل زاهدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة.

رداً على الوضع المتصاعد، تواصل بريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، مع وزراء الخارجية العرب، وحثهم على نقل رسالة إلى إيران تؤكد على الحاجة إلى وقف التصعيد.

وخلال مكالمة هاتفية بين أمير عبد اللهيان ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أكد وزير الخارجية الإيراني تصميم إيران على الرد لكنه أشار أيضًا إلى استعدادها لإبقاء الرد محدودًا. ومع ذلك، فإن الطبيعة الدقيقة لما يشكل ردًا "محدودًا" لا تزال غير واضحة.

وحذر بيربوك، وهو ينقل رسالة من الولايات المتحدة، إيران من مغبة الاستهانة برد إسرائيل المحتمل على أي هجوم ينطلق من الأراضي الإيرانية. وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تصرفات إسرائيل تشكل انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا، مما يبرر سعي إيران للدفاع المشروع عن النفس.

وقد دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى ضبط النفس وحث جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية لتجنب المزيد من التصعيد. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن أي هجوم إيراني مباشر على الأراضي الإسرائيلية سيؤدي إلى رد فعل ضد إيران. بالإضافة إلى ذلك، تكثف التنسيق العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحسبًا لهجوم إيراني محتمل.

 

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