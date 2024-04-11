إنقاذ منطقة المراقى بواحة سيوة من الغرق.. تفاصيل

تعرض مساء اليوم الخميس جزء من جسر دهيبة الملاصق لبركة المراقي بواحة سيوة بداء للانهيار نتيجة ظهور كهوف ملحية أسفل الجسر.



ودفع محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة بمعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وبمشاركة معدات المجتمع المدني لمتابعة الأعمال بجسر دهيبة بعد تلقي استغاثة من المواطنين بمنطقة المراقي بأن الجسر الملاصق لبركة المراقي بداء بالانهيار نتيجة ظهور كهوف ملحية أسفل الجسر.

وتم على الفور تكثيف أعمال تعلية وتدعيم جسر دهيبة وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة بالتعاون مع إدارة الموارد المائية والري والمشاركة المجتمعية وذلك حفاظا على الزراعات المجاورة لها، مشيدا بالجهود المبذولة من الجميع.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال ترميم الجسر حفاظا على الزراعات بواحة سيوة.

رئيس مدينة سيوة خلال متابعة صيانة جسر دهيبة