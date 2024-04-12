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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الجمعة الأولى من شوال لصلاح الحال وتيسير الأمور.. اغتنم الفرصة

صدى البلد

يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا ووفقه الله تبارك وتعالى لما سأل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال دعاء أول جمعة من شهر شوال لصلاح الحال وتيسيرالأمور، ردد هذه الكلمات بيقين من الآن وحتى غروب الشمس.
وينبغي على كل مسلم أن يحرص على اغتنام هذا الوقت بالدعاء فلعلها ساعة إجابة تحقق لك ما ترجو من رب العزة تبارك وتعالى.

دعاء الجمعة الأولى من شوال لصلاح الحال

(اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي).

(اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا).

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(دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنها لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له).

(اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل، والهرم، والمأثم، والمغرم).

(يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).

(رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي).

(اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وبعضهم يزيد على صاحبه.
اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلا من الجنة.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، ونفوسا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين.

اللهم عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

اللهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلني لسواك.

اللهم إن ضاقت الأحوال يوما أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حول مني ولا قوة.

 

دعاء الجمعة الأولى من شوال

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