عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد داش: دور حسين مختلف تماما عن شخصيتي الحقيقية

أحمد داش
أحمد داش

أعرب الفنان أحمد داش عن سعادته بنجاح مسلسل “مسار إجباري” الذى شارك به فر الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقال الفنان أحمد داش خلال لقائه ببرنامج “معكم” مع الإعلامية مني الشاذلي ، أنه سعيد بردود فعل الجمهور منذ إنطلاق عرض المسلسل، وأن شخصية حسين الذى جسدها ضمن أحداث المسلسل ، كانت شخصية منفتحة ومحبة للحركة، وأن هذا عكس شخصيته الحقيقية تمامًا الذى تميل إلى الهدوء والرزانة.

txt

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

txt

ياسمينا العبد تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من فيلم سكر|خاص

وعلى صعيد متصل، قد تحدث أحمد داش فى تصريحات إذاعية عن كواليس تصويره مسلسل مسار إجباري وعن المنافسة خلال هذا الموسم أمام نجوم كبار أكد داش أن العمل الجيد بيفرض نفسه على الساحة سواء كان أبطاله نجوم شباب أو نجوم كبار.

وأشار داش أن هناك أزمة لدي البعض وتخوف من الشباب عموما فى كل المجالات ولابد أن تتغير هذه الفكرة، والتأكد بان الشاب الصغير من الممكن أن يصنع مالم يحققه الرجل الأكبر سننا.

  ومسلسل “مسار إجباري” ، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان

الفنان احمد داش الفنان الشاب أحمد داش أبطال مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف توجه نصيحة للشباب المقبل على الزواج

مسلسل صدفة الحلقة 30.. ريهام حجاج تقيم مع اخواتها والقبض على خالد الصاوي 

مسلسل إمبراطورية ميم 30.. خالد النبوي يتجاهل قرار إزالة المنزل

مسلسل جودر الحلقة 15.. ياسر جلال ينخدع ويفشل في فتح رصد الكهف

مسلسل صدفة الحلقة 29 .. خالد الصاوي يضع مخططا جديدا

إمبراطورية ميم الحلقة 29.. عائلة مختار أبو المجد تتراجع عن بيع المنزل

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

منة فضالي: تعبت نفسيا بسبب مرض والدتي

ترشيحاتنا

زيادة منافذ بيع التذاكر|السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في ثاني أيام عيد الفطر

مسؤول: أمريكا تستبعد تورطها في حرب ضد إيران

مخاوف من هجوم الصين على دول العالم بكمبيوتر.. ما القصة؟

دعاء ثالث أيام العيد لقضاء الحاجة وفك الكرب.. اغتنمه بـ5 كلمات الآن

بـ 50 جنيهًا.. أسرع طريقة لاستخراج قسيمة زواج من ماكينة الأحوال المدنية

95 % نسبة الإشغال في فنادق البحر الأحمر ومرسى علم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوزن زائد .. شاهيناز تصدم متابعيها في أحدث ظهور

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة العيد

جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

خاتم المداح.. أسرار الحجر الموجود فيه وحقيقة تأثيره على الجن

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ