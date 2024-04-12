أحمد داش: دور حسين مختلف تماما عن شخصيتي الحقيقية

أعرب الفنان أحمد داش عن سعادته بنجاح مسلسل “مسار إجباري” الذى شارك به فر الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقال الفنان أحمد داش خلال لقائه ببرنامج “معكم” مع الإعلامية مني الشاذلي ، أنه سعيد بردود فعل الجمهور منذ إنطلاق عرض المسلسل، وأن شخصية حسين الذى جسدها ضمن أحداث المسلسل ، كانت شخصية منفتحة ومحبة للحركة، وأن هذا عكس شخصيته الحقيقية تمامًا الذى تميل إلى الهدوء والرزانة.

وعلى صعيد متصل، قد تحدث أحمد داش فى تصريحات إذاعية عن كواليس تصويره مسلسل مسار إجباري وعن المنافسة خلال هذا الموسم أمام نجوم كبار أكد داش أن العمل الجيد بيفرض نفسه على الساحة سواء كان أبطاله نجوم شباب أو نجوم كبار.



وأشار داش أن هناك أزمة لدي البعض وتخوف من الشباب عموما فى كل المجالات ولابد أن تتغير هذه الفكرة، والتأكد بان الشاب الصغير من الممكن أن يصنع مالم يحققه الرجل الأكبر سننا.



ومسلسل “مسار إجباري” ، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان