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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

بعد تحقيقه ضعف الإيرادات..

ياسمينا العبد تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من فيلم سكر|خاص

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

علقت ياسمينا العبد على تحقيق ضعف الإيرادات في آخر تجاربها السينمائية بفيلم “سكر” داخل مصر، على عكس الإيرادات التى حققها فى الوطن العربي. 

وقالت ياسمينا العبد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها استمتعت بكواليس الفيلم لأنه أكبر فيلم غنائي طرح فى الوطن العربي.

وعن سبب ضعف الإيرادات التى حققها فى مصر، قالت ياسمينا العبد إن الفيلم طرح فى وقت صعب تزامنًا مع أحداث غزة مما أثر على إيرادته.

وأضافت ياسمينا العبد، أنها الآن تستعد لطرح الجزء الثاني من فيلم “سكر”، وأن فكرة المزيكا ستتفوق عن الجزء الأول.

وقالت ياسمينا العبد، إنها كانت قلقة بشأن تجسيد دور زوبعة ضمن أحداث فيلم سكر، لأن ليس من المعتاد أن نقوم بتقديم أعمال سينمائية غنائية بهذا المستوى العالمي. 

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وأضافت ياسمينا في تصريحات لـ "صدي البلد": أن دور زوبعة الذى تقدمه في فيلم سكر جديد ومختلف عليها تمامًا عن ما قدمته من قبل في أعمالها الفنية ،وأن الكواليس كانت ممتعة للغاية حيث استمرت حتى 9 أشهر.

وأعلنت "مجموعة MBC" عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي. قصة فيلم سكر وفيلم سكر مستوحي من رواية "Daddy Longs Legsالعالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية.

 

 أبطال فيلم سكر 

والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.

ياسمينا العبد فيلم سكر أبطال فيلم سكر ماجدة ذكى فيلم سكر الجزء الثاني

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