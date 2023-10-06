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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمينا العبد: دوري في فيلم سكر مختلف ونفسي اشتغل مع منى زكي

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

 قالت ياسمينا العبد، إنها كانت قلقة بشأن تجسيد دور زوبعة في فيلم سكر، لأن ليس من المعتاد أن نقوم بتقديم أعمال سينمائية غنائية بهذا المستوى العالمي. 

 

وأضافت ياسمينا في تصريحات لـ "صدي البلد": أن دور زوبعة الذى تقدمه في فيلم سكر جديد ومختلف عليها تمامًا عن ما قدمته من قبل في أعمالها الفنية ،وأن الكواليس كانت ممتعة للغاية حيث استمرت حتى 9 أشهر.

 

 وعن الأعمال القادمة لها، قالت ياسمينا إنها تصور الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا والذى من المنتظر أن يعرض خلال هذه الفترة. 

 

وقالت ياسمينا أنها تتمنى العمل مع مني ذكي لأنها تحبها وتعتبرها الفنانة المفضلة لها. 

 

وأعلنت "مجموعة MBC" عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي. قصة فيلم سكر وفيلم سكر مستوحي من رواية "Daddy Longs Legsالعالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية.

 

 أبطال فيلم سكر 

والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.

 

ياسمينا العبد فيلم سكر مني ذكي

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