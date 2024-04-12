تحارب أضرار الكحك.. جمال شعبان يكشف فوائد غير متوقعة لمشروب الحلبة

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، عن فوائد مشروب الحلبة في العيد.

وقال “شعبان” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تصلح الحلبة المنبتة، أو مشروب الحلبة، ما أفسده كعك العيد.

ونصح استشاري أمراض القلب، بتناول مشروب الحلبة بصفة منتظمة أيام العيد، لتلاشي الآثار الضارة الناتجة عن كعك العيد، حيث تحتوي الحلبة علي مادة “الجلاكتوفتان”، التي تخفض مستوي السكر والكوليسترول، كما تحتوي علي آلياف تمتص الدهون، وحمض الاجانيين الذي ينشط الجهاز الهضمي.

وتابع “شعبان” ، كذلك يساعدها في هذا الصدد، مشروب القرفة، والشاي السادة، والقهوة السادة، وممارسة رياضة المشي.