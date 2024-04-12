عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحارب أضرار الكحك.. جمال شعبان يكشف فوائد غير متوقعة لمشروب الحلبة

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، عن فوائد مشروب الحلبة في العيد.

وقال “شعبان” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تصلح الحلبة المنبتة، أو مشروب الحلبة، ما أفسده كعك العيد.

4 توابل غير متوقعة تقوي الذاكرة .. الأخير مفاجأة

فستان جريء.. نوال الزغبي تبهر المتابعين في العيد

 ونصح استشاري أمراض القلب، بتناول مشروب الحلبة بصفة منتظمة أيام العيد، لتلاشي الآثار الضارة الناتجة عن كعك العيد، حيث تحتوي الحلبة علي مادة “الجلاكتوفتان”، التي تخفض مستوي السكر والكوليسترول، كما تحتوي علي آلياف تمتص الدهون، وحمض الاجانيين الذي ينشط الجهاز الهضمي.

وتابع “شعبان” ، كذلك يساعدها في هذا الصدد، مشروب القرفة، والشاي السادة، والقهوة السادة، وممارسة رياضة المشي.

الحلبة استشارى امراض القلب الدكتور جمال شعبان السكر والكوليسترول القهوة السادة مستوى السكر والكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية قبل مواجهة الزمالك

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

مقاطعة المباريات| رسالة نارية من شوبير لـ جماهير وإدارة الأهلي

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الأهلي

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

موضوعات متعلقة

بوزن زائد .. شاهيناز تصدم متابعيها في أحدث ظهور

مكياج هادئ.. درة تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

4 توابل غير متوقعة تقوي الذاكرة .. الأخير مفاجأة

الأبراج الأكثر حظا في أبريل 2024.. أنت منها؟

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة العيد

جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة زوجها

ترشيحاتنا

تحارب أضرار الكحك.. جمال شعبان يكشف فوائد غير متوقعة لمشروب الحلبة

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الحبس سنتين عقوبة نشر مقاطع تصويرية خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعى

فضل صيام الستة أيام من شوال بعد رمضان.. أوصى بها سيدنا النبي

حجز ميعاد من الإنترنت|أماكن مميزة في المولات لتجديد وترخيص السيارات.. تعرف عليها

250 منظمة تدعو لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

ليلة مبهرة.. آمال ماهر تعود بحفل أسطوري في هذا الموعد

بفستان ضيق ومكشوف.. رنا سماحة تظهر بإطلالة مثيرة للجدل عبر إنستجرام|شاهد

مي حلمي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

فيديو

قصي خولي: اللهجة المصرية صعبة ومحتاجة مجهود كبير

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ