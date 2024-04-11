4 توابل غير متوقعة تقوي الذاكرة .. الأخير مفاجأة

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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تقوية الذاكرة

أظهرت إحدى  الدراسات العلمية ، من عام 2022، أن سرعتنا المعرفية تظل عالية إلى حد ما حتى سن الستين.

ووفقا لموقع اكسبرس البريطاني، هناك خطوات يمكننا اتخاذها لمحاولة الحفاظ على صحة أدمغتنا قدر الإمكان، النظام الغذائي هو أحد هذه الطرق حيث توصي العديد من الهيئات الصحية بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن مليء بالدهون الصحية للقيام بذلك .

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ومع ذلك، ربما ما هو أقل شهرة هو حقيقة أن بعض التوابل يمكن أن تساعد في الصحة الإدراكية.

وكشف خبير الأغذية ومؤسس شركة Seasoned Pioneers ، مات ويبستر، عن أربع بهارات يمكن أن تساعد في ذلك.

زنجبيل

وفقًا لخبير التغذية، لا يساعد الزنجبيل على تحسين صحة الجهاز الهضمي فحسب، بل إنه أيضًا من التوابل "القوية" عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ.

وقال: “يحتوي الزنجبيل على مئات المواد الكيميائية النباتية، والتي تحمي جميعها من الإجهاد التأكسدي.

كُركُم

الكركم هو نوع آخر من التوابل القوية المليئة بالكثير من العناصر الغذائية، وقال مات: "إن مركبها الرئيسي، الكركمين، يحتوي على خصائص وقائية عصبية تساعد على حماية حدة الدماغ".

كما وجد أن الكركمين يزيد من مستويات هرمون النمو BDNF، والذي ينخفض لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

القرفة

وقال مات إن هذه التوابل الكلاسيكية مليئة بمضادات الأكسدة التي تمنع تراكم البروتين في الدماغ المرتبط بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.

وتابع: "لا يقتصر الأمر على تشجيع عملية التعلم وتكوين ذكريات جديدة، ومساعدة الخلايا العصبية على تكوين وإجراء اتصالات جديدة، ولكن التوابل تحتوي أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الآثار السلبية للتوتر".

فلفل أسود

من المحتمل أن يكون الفلفل الأسود أحد أكثر التوابل شيوعًا في العالم، كما أنه من التوابل الممتازة لصحة الدماغ.

التوابل الجهاز الهضمي الدهون الصحية الفلفل تحسين صحة الجهاز الهضمي صحة الجهاز الهضمي مرض الزهايمر مرض باركنسون

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