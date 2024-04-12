عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء توافد المواطنين على حدائق القناطر للاحتفال بثالث أيام العيد ..صور

حدائق القناطر
حدائق القناطر

توافد عدد كبير من الشباب والعائلات على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك والاستمتاع بأجواء العيد بالإضافة إلى ركوب الخيول والحنطور. 


وقال المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية إنه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا خلال فترة الأعياد.


وأشار إبراهيم إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين، برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا لعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.


جدير بالذكر أن حدائق الري بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية ، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق (١٣) فدان ، والمركز الثقافي (٩) أفدنة ، والنيل (٨) أفدنة ، والبحيرة (٣) أفدنة ، والياسمين (٨) أفدنة ، والتوفيقي (٣) أفدنة ، والزهور (٤) أفدنة ، وأبو قردان (٦) أفدنة ، والنخيل (٧) أفدنة ، وحديقة أ (٥) أفدنة ، وتبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كافة الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم ، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بإجازة العيد فى حدائق الري بالقناطر الخيرية.

436408516_1201777724137802_8030628922681610740_n
436408516_1201777724137802_8030628922681610740_n
436422893_1201777677471140_1354452055514836273_n
436422893_1201777677471140_1354452055514836273_n
436431799_1201779337470974_3164213755987944114_n
436431799_1201779337470974_3164213755987944114_n
حدائق القناطر الخيرية المتنزهات والملاهي الأماكن السياحية القناطر الخيرية عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

مقاطعة المباريات| رسالة نارية من شوبير لـ جماهير وإدارة الأهلي

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية قبل مواجهة الزمالك

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الأهلي

بيان بدرجات الحرارة .. هيئة الأرصاد: طقس اليوم مائل البردوة ليلا

موضوعات متعلقة

توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعات بنها وشيان الطبية وشمال غرب الصين

حمامات السباحة بالقليوبية تشهد إقبالا كبيرا في ثاني أيام عيد الفطر.. صور

وكيل صحة القليوبية يحيل مدير مستشفى الخصوص للتحقيق لسوء الإشراف

قوافل علاجية متنقلة في أماكن الاحتفالات بحدائق القناطر بالقليوبية |فيديو وصور

الخيول والحنطور.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في حدائق القناطر الخيرية |صور

صحة القليوبية: التوسع في قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات بنها

إقبال كبير على متنزهات القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر.. صور

إقبال كبير على الملاهي الشعبية خلال احتفالات عيد الفطر بالقليوبية |صور

ترشيحاتنا

المالية: 8 مليارات دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضي

استشهاد مسؤول عمليات الشرطة ونجله في محافظة شمال غزة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس اليوم للإستمتاع بإجازة عيد الفطر

شروط جديدة لترقية المعلمين وفقا للقانون.. تفاصيل

ينير ظلمة القبر.. فضل قيام الليل والثواب المنتظر للمواظبين عليه

لأول مرة.. العلماء يكشفون حقيقة القمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

بفستان أسود.. «أروى» تثير الجدل على السوشيال ميديا بإطلالة جذابة عبر إنستجرام|شاهد

فستان لافت.. إسراء عبد الفتاح تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

قصي خولي: اللهجة المصرية صعبة ومحتاجة مجهود كبير

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ