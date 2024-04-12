الخفير مق.تول في غرفته.. تفاصيل السطو على شركة بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبال (خفير بإحدى الشركات "مُصاب بجروح قطعية") ووفاته متآثراً بإصابته.

بالإنتقال وبسؤال (شريك بالشركة محل عمل المتوفى) قرر أنه تم العثور على المتوفى مُلقى أرضاً بغرفته بالشركة ، ووجود كسر بباب مكتب الحسابات وإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتبكى الواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، حداد - مقيمان بدائرة المركز).

وأقرا بقيامهما بالإتفاق فيما بينهما على إرتكاب الواقعة مستغلان سابقة عمل أحدهما بذات الشركة فقاما بالدلوف للشركة عن طريق تسلق السور ، وتعديا على المجنى عليه بماسورة حديدية كانت بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التى أودت بحياته وسرقة المبلغ المالى.

وتم ضبط الآداة المستخدمة فـى الواقعة.. وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.