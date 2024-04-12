علي لطفي يطالب مصطفي شوبير بالاستمرار في التألق مع الأهلي

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات علي لطفي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





وقال على لطفي: "أتواصل مع مصطفى شوبير باستمرار، وباركت له على مستواه، وأتحدث معه بعد كل مباراة، وأطالبه بالاستمرار على هذا الأداء، وهو إنسان محترم وبيجتهد لذلك ربنا بيكرمه".





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذيجمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، فيما يتوقفرصيد زد عند النقطة 24 في المركز الخامس بالمسابقة.





موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولةالعاشرة لمسابقة الدوري العام.