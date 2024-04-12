عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 45 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر

رفع مخلفات
رفع مخلفات

شهدت إجازة عيد الفطر المبارك جهود مكثفة من قبل محافظة الجيزة لرفع كافة المخلفات وتنفيذ أعمال التجريد والكنس للشوارع والمحاور الرئيسية . 
حيث تمكنت محافظة الجيزة من رفع ٤٥ ألف طن مخلفات وقمامة من خلال حملات هيئة النظافة حتي اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك . 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  انه قد تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال اجازة عيد الفطر حيث تم تشكيل مجموعات عمل بهيئة النظافة والتجميل مكونه من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة لرفع أى مخلفات أولا بأول على مدار اليوم الي جانب دفع المراكز والمدن بحملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات بالوحدات المحلية . 
وأضاف بأنه قد تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية والبراجيل وكرداسة ومجمع القمامة بشبرا منت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم كما تم توزيع ١٥٠ ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات علي رأسهم المناطق الاثرية وحديقة سفاري وطلعت حرب بإمبابة الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرا منت.
وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز بالدفع بقطاعات الحدائق عقب إجازة العيد للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطي بالشوارع الرئيسية والميادين لإعادتها إلى صورتها السابقة .

IMG-20240412-WA0032
IMG-20240412-WA0032
IMG-20240412-WA0029
IMG-20240412-WA0029
IMG-20240412-WA0026
IMG-20240412-WA0026
IMG-20240412-WA0030
IMG-20240412-WA0030
IMG-20240412-WA0025
IMG-20240412-WA0025
IMG-20240412-WA0024
IMG-20240412-WA0024
IMG-20240412-WA0031
IMG-20240412-WA0031
IMG-20240412-WA0028
IMG-20240412-WA0028
IMG-20240412-WA0022
IMG-20240412-WA0022
IMG-20240412-WA0027
IMG-20240412-WA0027
IMG-20240412-WA0021
IMG-20240412-WA0021
IMG-20240412-WA0023
IMG-20240412-WA0023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

دول كبرى تسعى لمنع ضربة طهران المتوقعة لـ إسرائيل

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

3 أضعاف| حالات مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف البر الشرقي والغربي لترعة المريوطية

محافظ الجيزة يرسم البهجة على وجوه الأيتام والمسنين والمرضى ويقدم لهم التهنئة والهدايا

محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا استعدادات البدرشين لاستقبال عيد الفطر

يحقق طفرة مرورية..محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمحور ٢٦ يوليو الجديد

محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا جاهزية القطاعات الحيوية بمركز منشأة القناطر

جاهزية المساجد والساحات.. محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

«حيتان السكر والزيت»| القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين بـ58 مليون جنيه

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مهمة تحسبا لهجوم إيراني محتمل

علامة فارقة في الحرب.. مشعل يعلق علي مقتل أبناء وأحفاد إسماعيل هنية

هجوم خطير.. أبل تحذر مستخدميها في 92 دولة

فرنسا تدعو رعاياها للامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ساعة عمرو دياب في الجونة يثير ضجة| رقم خرافي

طريقة عمل الشاورما في الصينية بأسهل الخطوات

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

فيديو

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ