رفع 45 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر

شهدت إجازة عيد الفطر المبارك جهود مكثفة من قبل محافظة الجيزة لرفع كافة المخلفات وتنفيذ أعمال التجريد والكنس للشوارع والمحاور الرئيسية .

حيث تمكنت محافظة الجيزة من رفع ٤٥ ألف طن مخلفات وقمامة من خلال حملات هيئة النظافة حتي اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه قد تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال اجازة عيد الفطر حيث تم تشكيل مجموعات عمل بهيئة النظافة والتجميل مكونه من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة لرفع أى مخلفات أولا بأول على مدار اليوم الي جانب دفع المراكز والمدن بحملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات بالوحدات المحلية .

وأضاف بأنه قد تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية والبراجيل وكرداسة ومجمع القمامة بشبرا منت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم كما تم توزيع ١٥٠ ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات علي رأسهم المناطق الاثرية وحديقة سفاري وطلعت حرب بإمبابة الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرا منت.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز بالدفع بقطاعات الحدائق عقب إجازة العيد للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطي بالشوارع الرئيسية والميادين لإعادتها إلى صورتها السابقة .

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