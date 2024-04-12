ضبط جمبري وأسماك منتهية الصلاحية في جنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بمدن "رأس سدر، دهب، شرم الشيخ"، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، ومتابعة مدى التزام التجار بإعلان التسعيرة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 30 محضرًا متنوعًا، بواقع 4 محاضر إنتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات، ومحضر تصرف أحد المخابز في 6 شكاير دقيق بلدي مدعم 87.5% من حصته، و 2 محضر انتهاء صلاحية بمطعمين أسماك بإجمالي 102 كيلو جرام، بينهم 40 كيلو جمبري مقشر، و37 كيلو سمك مجمد، و 25 كيلو سمك ماكريل، ومحضر ضبط 18 قاروصة بإجمالي 184 علبة سجائر بدون فواتير، و2 محضر بيع بأزيد من التسعيرة، و13 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، إنه جرى تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التموينية على مستوى المحافظة، لمتابعة حالة الأسواق بالمديريات خلال أيام العيد، وأيضًا متابعة عمل كافة المنشآت التموينية، للتأكد من توافر السلع الغذائية المدعمة والحرة، ومنع استغلال المواطنين.

ضبط كميات من الجمبري

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