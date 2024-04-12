مظاهرة لعائلات المحتجزين الاسرائيليين بغزة أمام مقر تابع للسفارة الأمريكية بتل أبيب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك مظاهرة لعائلات المحتجزين الاسرائيليين في غزة أمام مقر تابع للسفارة الأمريكية بتل أبيب.

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيد و 120 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 189 على قطاع غزة.

وأشارت الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 33634 شهيد و 76214 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.