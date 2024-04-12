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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار في الوراق

صدى البلد

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، من أجهزة الأمن سرعة إجراء التحريات اللازمة حول العثور على جثة شاب أسفل عقار بالوراق، وكلفت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثته وإعداد تقرير مفصل عن أسباب وفاته.

وكانت البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الوراق، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بدائرة القسم.


وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب يدعى "جمال.م" يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من مرتفع.

وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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