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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طرق علاج التهاب اللوزتين البكتيري والفيروسي

صدى البلد

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة علاج التهاب اللوزتين خاصة أنه من الامراض المنتشرة بين الكبار والصغار.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك فيعتمد علاج التهاب اللوزتين على سبب العدوى.

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العدوى الفيروسية: عادة ما تختفي العدوى الفيروسية المتسببة في التهاب اللوزتين  من تلقاء نفسها في غضون أسبوع و يمكن علاج الأعراض باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، وسوائل الراحة، والغرغرة بالماء المالح.


العدوى البكتيرية: يتم علاج العدوى البكتيرية بالمضادات الحيوية ومن المهم تناول جميع الأدوية الموصوفة لك، حتى لو كنت تشعر بتحسن بعد بضعة أيام و قد يؤدي عدم إكمال الدورة الكاملة للمضادات الحيوية إلى عودة العدوى.


العلاجات المنزلية:

هناك عدد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب اللوزتين، بما في ذلك:

شرب الكثير من السوائل، مثل الماء أو عصير الفاكهة أو الشاي.
الغرغرة بالماء المالح الدافئ.
مص أقراص الحلق.
استخدام مرطب الهواء.
الراحة.
تناول الأطعمة الطرية أو السائلة.
 

متى يجب زيارة الطبيب:

يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية بجانب التهاب اللوزتين:

حمى شديدة (أعلى من 38.5 درجة مئوية)
صعوبة في التنفس
صعوبة في البلع
ألم شديد في الحلق
تورم في الوجه أو الرقبة
قشعريرة
طفح جلدي
الوقاية:

يمكن الوقاية من التهاب اللوزتين عن طريق:

غسل يديك بشكل متكرر.
تجنب الاتصال الوثيق بالمرضى.
عدم مشاركة الأطباق أو أدوات تناول الطعام مع الآخرين.
تغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس.

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