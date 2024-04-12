عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الجمع بين نية القضاء والست من شوال.. 4 مراتب يغفل عنها

صيام الست من شوال
صيام الست من شوال

حكم الجمع بين نية القضاء والست من شوال، جاء عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم في "صحيحه" فيسن للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، تحصيلًا لهذا الأجر العظيم.

حكم الجمع بين نية القضاء والست من شوال 

يقول الشيخ سالم عبد الجليل، من علماء الأزهر الشريف، أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر .

ويضيف: لكن هل يصوم الإنسان ما عليه أولًا ثم يصوم الست من شوال؟، هناك أربع مراتب :

الأولى وهي الأعلى: أن يقضي المسلم ما عليه، ثم يصوم الست وكل ذلك في شوال .

الثانية : أن يقضي ما عليه، ثم يصوم الست ولو بعد شوال، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من شوال : يعني ابتداء من شوال .

الثالثة : أن يصوم الست من شوال ثم يقضي ما عليه خلال العام وقبل دخول رمضان التالي .

الرابعة : وهى الأقل في الدرجة والمنزلة : أن يجمع المسلم في نيته بين ما عليه من قضاء والستة من شوال مع العلم بأن هذا القول ضعيف .. ولا يستوي في الأجر من اكتفى بستة أيام ومن صام اثني عشر يوما. 

هل يجوز جمع نية قضاء أيام رمضان الفائتة مع الست من شوال؟|داعية يجيب

حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء وصيام ست من شوال

وحول حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء وصيام ست من شوال، يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، في بيان: هل يجوز الجمع بين نية صيام القضاء ونية صيام الأيام الستة من شوال؟: نعم يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

وتابع: أما عن الجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال، فيجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.

قال الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 22): [ولو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو نذرًا أو كفارة ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية] اهـ.

والمقصود بمسألة التحية ركعتَي تحية المسجد حيث قال الإمام البجيرمي في "حاشيته" (1/ 280): [وتحصل بركعتين فأكثر، أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت] اهـ.

واستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت الصوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وبناء عليه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال.

وشدد: إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم أو المسلمة القضاء أولًا ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولًا، ثم القضاء؛ لأن حصول الثواب بالجمع لا يعني حصول كامل الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب السنة بالإضافة إلى ثواب الفريضة، وهو ما عبر عنه الرملي في قوله: [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب] اهـ. أي المطلوب في الأمر النبوي بإتباع رمضان بستة من شوال.

الست من شوال الجمع بين نية القضاء والست من شوال صيام ست من شوال نية صيام الأيام الستة من شوال صيام الأيام الستة من شوال صوم النفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

بلومبيرج تكشف كيف ستنفذ إيران هجومها المحتمل على إسرائيل خلال 48 ساعة

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

موضوعات متعلقة

هل يجوز جمع نية قضاء أيام رمضان الفائتة مع الست من شوال؟|داعية يجيب

فضل صيام الست من شوال بعد رمضان

هل يجوز بداية صيام الست من شوال يوم جمعة؟

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أبو عبيدة متحدث حماس

إبراهيم نور الدين حكما لـ قمة الزمالك والاهلي

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

ازدياد كثافة الرحلات الجوية بمطار القاهرة في إجازة عيد الفطر

"بلد مذهلة".. مجلة بريطانية شهيرة تبرز مقومات مصر في سياحة اليخوت

جيش الاحتلال يسقط منشورات على رفح للبحث عن مكان الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك ماكريل سنجاري في البيت

نشرة المرأة والصحة.. سعر ساعة عمرو دياب في الجونة.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة

انتبه.. أسباب وجود الدم في البلغم

كارول سماحة تتعرض لانتقاد بسبب هذه الإطلالة| شاهد

فيديو

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ