إقبال المواطنين لزيارة جبال الملح فى بورفؤاد ثالث أيام عيد الفطر| صور

شهدت جبال الملح بمدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى.

وابدى زوار بورفؤاد سعادتهم لزيارة جبال الملح وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي. والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً .

و يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

وفي سياق متصل،أكد الدكتور اسلام بهنساوى رئيس مدينة بورفؤاد أن مجلس المدينة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية ، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة أن تظهر مدينة بورفؤاد أمام أبنائها وزائريها بالمظهر اللائق بها ، متمنياً للمواطنين الاستمتاع بالشاطىء والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المدينة.

استمرار توافد رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم مدينة بورفؤاد خلال العيد 1000294781 1000294778 1000294779 1000294780 1000294782

وأعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة مدينة بورفؤاد والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.