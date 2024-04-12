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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لقطات من كورنيش النيل في ثالث أيام عيد الفطر المبارك..صور

صدى البلد

تتسم الأعياد المصرية بخروج الأسر إلي الحدائق العامة والمتتزهات لقضاء وقت ممتع بين الزهور والهواء النقي الطبيعي والتقاط الصور التذكارية.

رصدت عدسة موقع صدى البلد لقطات من علي كورنيش القناطر بثالث أيام عيد الفطر المبارك.

عززت الإدارة العامة للمرور الطرق الزراعية والصحراوية والكباري الجديدة في كافة انحاء الجمهورية برادارات حديثة ونشرت سيارات اغاثة ودفع رباعي ضمن خطة تأمين والحفاظ على سلامة المواطنبن خلال ايام عيد الفطر المبارك التي تمتد اجازته لـ ٦ ايام. 

وقال اللواء احمد هشام الخبير المروري ان الإدارة العامة للمرور وضعت خطة محكمة للخروج باحتفالات عيد الفطر المبارك الى بر الامان حيث قامت بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لنشر الخدمات المكثفة المدعمة بالأوناش والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل. 

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