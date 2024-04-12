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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة القمة| برنامج تأهيلي لـ محمد صبحي حارس الزمالك بمران الفريق اليوم

صدى البلد

واصل محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الحارس من إصابة بمزق في العضلة الضامة، وخاض تدريبات الجري الخفيف حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.3

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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