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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رباعية نظيفة| فوز عريض لمصر على ليبيا في أمم إفريقيا للصالات

منتخب الصالات
منتخب الصالات

حقق منتخب مصر فوزا عريضا على ليبيا بنتيجة 4-0، اليوم الجمعة، بافتتاح منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة داخل الصالات في المغرب.

وسجل أهداف منتخب مصر، محمد عبد الحميد "هدفين" ومحمد سعيد لبيب وعلاء عيسى.

وتصدر منتخب مصر منافسات المجموعة بقيادة مدربه جهاد عرفة، قبل مواجهة موريتانيا وناميبيا في المجموعة ذاتها.

قال جهاد عرفة، المدير الفني للمنتخب المصري، عقب المواجهة، إنه سعيد بالبداية القوية في مشوار البطولة.

أوضح في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري أن المنتخب لديه حالة من التركيز للمنافسة على لقب البطولة.

وفاز منتخب مصر 3 مرات بلقب أمم أفريقيا للصالات في نسخ 1996 و2000 و2004.

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