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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

صدى البلد

تعد رائحة القدم الكريهة من أكثر المشكلات المحرجة والمسببة للإزعاج لذا يرغب كثيرون في معرفة وصفات طبيعية لعلاجها.

ووفقا لما ذكره موقع تايمز أوف إنديا نعرض لكم وصفات منزلية للتخلص من رائحة القدم الكريهة:

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نقع القدمين في الماء والملح: انقع قدميك في محلول من الماء والملح لمدة 15 إلى 20 دقيقة وسيساعد ذلك على قتل البكتيريا وعلاج رائحة القدم وتجفيف القدمين.


استخدام خل التفاح: امزج خل التفاح والماء بنسبة متساوية وانقع قدميك في المحلول لمدة 15 إلى 20 دقيقة وسيساعد ذلك على موازنة حموضة القدمين وقتل الفطريات وسيساعد على التخلص من رائحة القدم الكريهة .


استخدام زيت شجرة الشاي: اخلط بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند ودهنه على قدميك للتخلص من رائحة القدم الكريهة وسيساعد ذلك على قتل البكتيريا والفطريات.


استخدام بيكربونات الصوديوم: رش بيكربونات الصوديوم في حذائك لامتصاص الرطوبة ومنع نمو البكتيريا.
 

إذا لم تنجح العلاجات المنزلية في التخلص من رائحة القدم الكريهة، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل احمرار أو تورم أو حكة، فمن المهم زيارة الطبيب. 

قد تكون هذه الأعراض علامة على عدوى أو حالة طبية أخرى تتطلب علاجًا.

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