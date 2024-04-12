48 مليون جنيه في شهر.. صكوك الإطعام تحقق أعلى إيرادات منذ انطلاقها

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للشعب المصري، ولكل من أسهم وشارك في هذا المشرع الوطني العظيم الذي نخصص جانبا منه لأشقائنا في غزة.

صكوك الإطعام الذي حقق في شهر واحد هذا العام أكثر من نصف ما حققه في أعلى عام كامل

وقال وزير الأوقاف من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«شكرا لكرم الشعب المصري الأصيل رمز الإنسانية والتكافل والتراحم بين أبنائه، بل ومع أشقائه، وبخاصة مع أشقائنا في غزة.. شكرا لكل من أسهم وشارك في هذا المشرع الوطني العظيم الذي نخصص جانبا منه لأشقائنا في غزة».

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مشروع صكوك الإطعام الذي حقق في شهر واحد هذا العام أكثر من نصف ما حققه في أعلى عام كامل سابقا منذ إطلاقه، حيث حققت المديريات الإقليمية وحدها أكثر من ستة وثلاثين مليون جنيه في حين بلغ إجمالي صكوك وتبرعات مشروع صكوك الأضاحي والإطعام معا نحو ثمانية وأربعين مليون جنيه خلال شهر واحد، فشكرا لكل من أولونا هذه الثقة العظيمة، وشكرا لكل من أسهم بجهد أو مال أو وقت أو إعلام بالمشروع .

انطلاقة غير مسبوقة للجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كما كلف د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوضع خطة عملية لجميع لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قصد تكثيف أنشطتها الفكرية والثقافية، وفي مقدمتها لجان خدمة القرآن الكريم، والابتهال الديني، ولجنة المرأة والطفل، ولجان: الدراسات القرآنية، والفقهية، والسيرة والسنة النبوية، مع استحداث لجنة لشئون وقضايا الشباب ويكون جل أعضائها من الشباب، مع الدفع بأعضاء من شباب العلماء والمثقفين والمفكرين في مختلف لجان المجلس قصد ضخ دماء فكرية وحيوية إضافية لها، مع العمل على إكساب هؤلاء الشباب خبرات عملية من واقع المعايشة لكبار العلماء والمفكرين.