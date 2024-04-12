عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

48 مليون جنيه في شهر.. صكوك الإطعام تحقق أعلى إيرادات منذ انطلاقها

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للشعب المصري، ولكل من أسهم وشارك في هذا المشرع الوطني العظيم الذي نخصص جانبا منه لأشقائنا في غزة. 

صكوك الإطعام الذي حقق في شهر واحد هذا العام أكثر من نصف ما حققه في أعلى عام كامل

وقال وزير الأوقاف من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«شكرا لكرم الشعب المصري الأصيل رمز الإنسانية والتكافل والتراحم بين أبنائه، بل ومع أشقائه، وبخاصة مع أشقائنا في غزة.. شكرا لكل من أسهم وشارك في هذا المشرع الوطني العظيم الذي نخصص جانبا منه لأشقائنا في غزة».

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مشروع صكوك الإطعام الذي حقق في شهر واحد هذا العام أكثر من نصف ما حققه في أعلى عام كامل سابقا منذ إطلاقه، حيث حققت المديريات الإقليمية وحدها أكثر من ستة وثلاثين مليون جنيه في حين بلغ إجمالي صكوك وتبرعات مشروع صكوك الأضاحي والإطعام معا نحو ثمانية وأربعين مليون جنيه خلال شهر واحد، فشكرا لكل من أولونا هذه الثقة العظيمة، وشكرا لكل من أسهم بجهد أو مال أو وقت أو إعلام بالمشروع .

‏معنى التاجر الصدوق ومنزلته.. الأوقاف تنشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شوال

انطلاقة غير مسبوقة للجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كما كلف د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوضع خطة عملية لجميع لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قصد تكثيف أنشطتها الفكرية والثقافية، وفي مقدمتها لجان خدمة القرآن الكريم، والابتهال الديني، ولجنة المرأة والطفل، ولجان: الدراسات القرآنية، والفقهية، والسيرة والسنة النبوية، مع استحداث لجنة لشئون وقضايا الشباب ويكون جل أعضائها من الشباب، مع الدفع بأعضاء من شباب العلماء والمثقفين والمفكرين في مختلف لجان المجلس قصد ضخ دماء فكرية وحيوية إضافية لها، مع العمل على إكساب هؤلاء الشباب خبرات عملية من واقع المعايشة لكبار العلماء والمفكرين.

الأوقاف صكوك الإطعام المجلس الاعلى للشئون الاسلامية صكوك الأضاحي والإطعام كبار العلماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

موضوعات متعلقة

دعاء ثالث أيام العيد.. اللهم نسألك الدّرجات العُلا من الجنة

هل شوال من الأشهر التي يحرم فيها الزواج؟.. دار الإفتاء تجيب

دُعيت للغداء أثناء صيام القضاء فهل يجوز الفطر؟ اعرف الرأي الشرعي

‏معنى التاجر الصدوق ومنزلته.. الأوقاف تنشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شوال

هل قضاء المرأة ما عليها في شوال تنال معه ثواب الأيام الست؟

دعاء التوبة مفاتيح الجنان.. ادركه في أول جمعة من شوال

حكم الجمع بين نية القضاء والست من شوال.. 4 مراتب يغفل عنها

صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة الأولى من شوال.. اغتنمها قبل الغروب

ترشيحاتنا

رئيس المجلس السيادي السوداني يعلن شرطه لقبول التفاوض مع الدعم السريع

48 مليون جنيه في شهر.. صكوك الإطعام تحقق أعلى إيرادات منذ انطلاقها

دعاء ثالث أيام العيد.. اللهم نسألك الدّرجات العُلا من الجنة

يحمي من الحوادث.. فوائد مستشعر صواميل العجل الجديد

ليفربول يبحث عن بديل محمد صلاح .. هل يرحل عن الريدز؟

حكم صيام الست من شوال.. ولماذا كره صومها الإمام مالك؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

فيديو

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

سر خاتم المداح وحقيقة تأثيره على الجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ