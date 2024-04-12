موعد وسعر تذكرة حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي

يحيي المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، حفلا في ساقية الصاوي، يوم 27 أبريل 2024.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، فيما تم طرح التذاكر بسعر موحد 250 جنيهًا.

وكان الفنان عبد الباسط حمودة، نشر فيديو، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، تحدث فيه عن الأزمة القائمة بين عمر كمال وسعد الصغير.

وأكد عبد الباسط حمودة فى الفيديو أنه يعتبر نفسه بالإضافة إلى طارق الشيخ وعدد من المطربين الشعبين، هم التاريخ، مؤكدًا أنه حين علم بالأزمة القائمة بين سعد وعمر كمال؛ اعتقد أن الأخير أخطأ في المطربين الشعبيين من هذا الجيل، إلا أنه اتضح له بعد ذلك أنه لم يخطئ فى حقهم، بل إن الأخير دافع عن نفسه، بعد الكلمات التي صدرت في حقه من قبل "سعد الصغير".