ملك أحمد زاهر ترسم علي الأكواب في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ظهرت ملك في الصور بإطلالة متميزة أثناء رسمها علي الأكواب.

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

تألقت ملك أحمد زاهر، مرتدية بنطال كاجوال مع بلوفر بسيط باللون الزيتي، ومكشوف من الأكتاف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ملك أحمد زاهر، في الماكياج على وضع اللون الأسود للعيون الذي يبرز جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.