عقوبة صارمة.. الداخلية تحذر من التلاعب فى لوحات السيارات

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة؛ لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها، أو إحداث أي تغيير فيها.

وأعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر، وفقا للقانون، محذرة من التلاعب في لوحات السيارات .

وفى حالة وجود تلاعب أو طمس أو تغيير أو إجراء أى تعديل فى احدى اللوحتين وخاصة اللوحة الخلفية، يتم تصوير اللوحتين وضبط السيارة والتحفظ عليها فورا وقائدها واقتيادهما الى مقر قسم الشرطة، وتحرير محضر جنحة تلاعب فى اللوحات المعدنية، ويتم حجز قائد السيارة بالحجز الخاص بقسم الشرطة، ووضع الكلبشات فى يده لحين العرض على النيابة باكرا.