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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 4225 زائر مصرى وأجنبى فى عيد الفطر 

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية بأسوان

شهدت الحديقة النباتية بأسوان إستقبال 4225 زائراً من المصريين، والسائحين الأجانب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة سجلت زيارة 3350 من المصريين، ونحو 875 زائرا من السائحين الأجانب خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وأشار الدكتور عمرو محمود إلى أن حديقة النباتات تعد من أبرز المقاصد السياحية داخل مدينة أسوان، سواء للمصريين أو السائحين الأجانب.

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الحديقة النباتية 

وأوضح أن الحديقة تضم حوالى 720 نوعاً من النباتات والأشجار الاستوائية النادرة على مستوى العالم، وتكونت الحديقة عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها تقام عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدانا. 

وكانت عبارة عن مكان لزراعة أهالى أسوان ويستخدمونه فى أعلاف المواشى، حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وحولها إلى حديقة عن طريق تجميع شتلات مختلفة من مختلف دول العالم بواسطة جنوده. 

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