عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قرار مصيري من محمد صلاح| ماذا سيحدث في نادي ليفربول؟

محمد صلاح
محمد صلاح

مع تزايد التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، ينتظر نادي ليفربول قرارًا سريعًا من النجم المصري. وفقًا لتقارير صحفية، كانت هناك محاولات سابقة للحصول على خدمات صلاح من قبل الدوري السعودي، لكن ليفربول رفض رحيله.

رحيل محمد صلاح

ومع ذلك، تجددت الشائعات حول احتمال رحيل صلاح عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وبحسب شبكة "givemesport" الإنجليزية، يتطلع ليفربول إلى أن يتخذ صلاح قرارًا سريعًا بشأن مستقبله مع النادي.

txt

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 أبريل 2024

txt

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

ووفقًا لمصادر داخل ليفربول، يهدف النادي إلى أن يتمكن من تحديد البديل المناسب لصلاح وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حال قرر الرحيل. ولذلك، يتطلع النادي إلى أن يتخذ صلاح قراره في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، لم يصدر أي تصريح رسمي من محمد صلاح حول مستقبله مع ليفربول. وسيظل الجميع في انتظار قرار اللاعب المصري البالغ من العمر 31 عامًا، الذي يعتبر أحد أهم الأعمدة الرئيسية في تشكيلة ليفربول وأحد أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم.

قرار رحيل محمد صلاح

يسعى نادي ليفربول بشدة للحصول على قرار سريع من النجم المصري محمد صلاح بشأن مستقبله في الفريق، بعد إعلان المدرب يورجن كلوب عن قراره بالرحيل. يعتبر ليفربول ضرورة الحصول على وقت كافٍ للبحث عن بديل إذا قرر صلاح الرحيل واستكشاف تحدي جديد في مسيرته.

وفي هذا السياق، يستعد ليفربول لاحتمالية تلقي المزيد من العروض من الدوري السعودي، على الرغم من توقعات بأن قيمة هذه العروض قد تكون أقل من تلك التي تلقاها العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، ويعتقد النادي أن الظروف قد تغيرت منذ ذلك الحين، خاصةً مع اقتراب انتهاء عقد صلاح ومرور الأشهر الأخيرة منه، مما يؤثر سلبًا على قيمته التجارية.

وعلى الرغم من ذلك، يحتل ليفربول موقفًا تفاوضيًا قويًا، ويعلم النادي أن الدوري السعودي ما زال يسعى بشدة لاستقطاب محمد صلاح بعد فشل محاولاتهم السابقة في ذلك.

الانتقالات الصيفية الدوري السعودي الشائعات جمهور ليفربول محمد صلاح اتحاد جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

ترشيحاتنا

بالأسماء .. مفاجأة في طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

فيديو احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة إسرائيلية .. شاهد

فقد أمس.. جيش الاحتلال والشاباك يعلنان العثور على جثة المستوطن بنيامين أشيمير

تل أبيب ترد على احتجاز الحرس الثوري لسفينة إسرائيلية بالمطالبة بتصنيفه إرهابيا

توصيل الغاز الطبيعي على أقساط بـ40 جنيهًا شهريًا.. طاقة النواب تكشف التفاصيل

عقب إجازة عيد الفطر.. التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. بوسي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فستان غادة عبدالرازق في جلسة تصوير العيد يثير الجدل| سعره خرافي

بملابس جريئة .. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

درة تستعرض أناقتها بفستان مخملي أنيق| شاهد

فيديو

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ