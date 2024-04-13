قرار مصيري من محمد صلاح| ماذا سيحدث في نادي ليفربول؟

مع تزايد التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، ينتظر نادي ليفربول قرارًا سريعًا من النجم المصري. وفقًا لتقارير صحفية، كانت هناك محاولات سابقة للحصول على خدمات صلاح من قبل الدوري السعودي، لكن ليفربول رفض رحيله.

رحيل محمد صلاح

ومع ذلك، تجددت الشائعات حول احتمال رحيل صلاح عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وبحسب شبكة "givemesport" الإنجليزية، يتطلع ليفربول إلى أن يتخذ صلاح قرارًا سريعًا بشأن مستقبله مع النادي.

ووفقًا لمصادر داخل ليفربول، يهدف النادي إلى أن يتمكن من تحديد البديل المناسب لصلاح وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حال قرر الرحيل. ولذلك، يتطلع النادي إلى أن يتخذ صلاح قراره في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، لم يصدر أي تصريح رسمي من محمد صلاح حول مستقبله مع ليفربول. وسيظل الجميع في انتظار قرار اللاعب المصري البالغ من العمر 31 عامًا، الذي يعتبر أحد أهم الأعمدة الرئيسية في تشكيلة ليفربول وأحد أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم.

قرار رحيل محمد صلاح

يسعى نادي ليفربول بشدة للحصول على قرار سريع من النجم المصري محمد صلاح بشأن مستقبله في الفريق، بعد إعلان المدرب يورجن كلوب عن قراره بالرحيل. يعتبر ليفربول ضرورة الحصول على وقت كافٍ للبحث عن بديل إذا قرر صلاح الرحيل واستكشاف تحدي جديد في مسيرته.

وفي هذا السياق، يستعد ليفربول لاحتمالية تلقي المزيد من العروض من الدوري السعودي، على الرغم من توقعات بأن قيمة هذه العروض قد تكون أقل من تلك التي تلقاها العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، ويعتقد النادي أن الظروف قد تغيرت منذ ذلك الحين، خاصةً مع اقتراب انتهاء عقد صلاح ومرور الأشهر الأخيرة منه، مما يؤثر سلبًا على قيمته التجارية.

وعلى الرغم من ذلك، يحتل ليفربول موقفًا تفاوضيًا قويًا، ويعلم النادي أن الدوري السعودي ما زال يسعى بشدة لاستقطاب محمد صلاح بعد فشل محاولاتهم السابقة في ذلك.