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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدمر.. أول تعليق من رئيس وزراء أستراليا على حادث الطعن في سيدني

حادث الطعن في سيدني
حادث الطعن في سيدني

أكد رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز ، سقوط عدد من الضحايا في حادث الطعن بسيدني، اليوم السبت.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي حادث الطعن الجماعي الذي أودى بحياة خمسة أشخاص في سيدني بأنه "مدمر".

وقال ألبانيز إنه تم ابلاغه من قبل الشرطة الفيدرالية الأسترالية بعد الهجوم الذي شنه رجل في بوندي جانكشن ويستفيلد بعد ظهر يوم السبت المزدحم.

وتوجه ألبانيز بالشكر إلى خدمات الطوارئ.

وقال في بيان: "بشكل مأساوي، تم الإبلاغ عن إصابات متعددة والأفكار الأولى لجميع الأستراليين هي مع المتضررين وأحبائهم".

وأضاف: "قلوبنا مع المصابين ونقدم شكرنا لأولئك الذين يهتمون بهم وكذلك لشرطتنا الشجاعة والمستجيبين الأوائل."

وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص، بعد أن وقع هجوم الرعب بعد الساعة 3 مساء مباشرة.

وأفادت هيئة الإسعاف الأسترالية بنقل 8 أشخاص بينهم طفل إلى المستشفى بعد عملية الطعن في سيدني.

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