دفع حياته ثمن قطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل عامل بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) مصاب بعيار نارى بالبطن والظهر وتوفى متأثراً بإصابته.

وبالفحص وسؤال شقيقه اتهم (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاهه من سلاح محدثاً إصابته التى أودت بحياته لخلافات بينهم على ملكية قطعة أرض.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة (طبنجة وعدد من الطلقات)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.