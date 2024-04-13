وكالة إيرانية تؤكد احتجاز الحرس الثوري لسفينة صهيونية عملاقة بمياه الخليج

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية ان بحرية الحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم سفينة شحن تابعة للنظام الصهيوني في مياه الخليج العربي.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية عدة ان الحرس الثوري يحتجز سفينة تجارية لها علاقة بالكيان الإسرائيلي في المياه الخليجية.

كما ذكرت وكالة إرنا ان الحرس الثوري أوقف السفينة ام اس سي "MCS ARIES" عبر تنفيذ عملية إنزال عسكري بالقرب من مضيق هرمز.

واضافت وكالة إرنا ان السفينة كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة زودياك ZODIAC المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير.

واكدت وكالة إرنا أنه يتم حاليا نقل السفينة إلى المياه الإيرانية.