عقب إجازة عيد الفطر.. التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بعد غدًا الاثنين الموافق 15/4/2024 عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ 5 دورات تدريبية في الأسبوع التدريبي القادم وهو الأسبوع الحادي والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات وهي: دورة تطوير العشوائيات، ودورة قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي، ودورة التغيرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ودورة برامج التنمية المحلية المطورة، ودورة تنمية الموارد الذاتية في إطار التحول الرقمي، ويستفيد من تلك الدورات 159 متدربًا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتدريب العاملين بالمحليات، ورفع كفاءتهم مهنيا وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة تفتح آفاقا جديدة أمامهم وتتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهني، ويمثل ذلك أهمية محورية لتطوير المحليات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الخطة التدريبية المنفذة حتى الآن استجابت لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات، بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء قبل بدء تنفيذ الخطة، وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2023/2024 وجعلت التدريب علي رأس أولويات خطة عملها لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات وذلك من خلال بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية .

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.