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محافظات

خلال إجازة عيد الفطر.. وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، ومتابعة خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ونشر جداول النوبتجيات بكافة الأقسام، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات المختلفة بالمستشفى، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تفقد بنك الدم التخزيني، وتم التأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم، متفقداً قسم العناية المركزة للطوارئ، والعناية المركزة للأطفال، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، ومن استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، ومن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الحضانات، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى بها، موجهاً بضرورة تقليل عدد دفاتر السجلات الطبية، بالتنسيق مع إدارة الجودة بالمديرية، كما اطمأن على انتظام إجراء الفحوصات الطبية للأطفال المبتسرين ضمن خطة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، كما تفقد الأقسام الداخلية، والعمليات الجراحية، وتم التأكد من انتظام إجراء العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث بالمستشفى.

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وفي نهاية الزيارة عقد "مسعود" اجتماعاً مع إدارة المستشفى تم خلاله مناقشة خطة العمل القادمة خلال الفترة القادمة بمختلف الأقسام الطبية، وعمل العيادات المسائية، ومناقشة احتياجات المستشفى لاستمرار إجراء الجراحات المتقدمة، والقسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح بصورة منتظمة، وتطوير أداء الخدمة بالأقسام الأخرى، كما ناقش مع مدير المستشفى بعض التحديات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، موجهاً بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع الفترات المسائية والصباحية.

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