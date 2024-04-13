بعد العثور على جثته.. مكتب نتنياهو يصدر بيانا بشأن مقـ.تل مستوطن بالضفة

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مـ.قتل مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية؛ معتبرا اياها "جريمة شنيعة"

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل" قال نتنياهو، في بيان نشره مكتبه، إن "القتل البشع" لأخيمير هو "جريمة خطيرة".

وأضاف: "أرسل تعازي القلبية لعائلته".

وأشار إلى أن : "قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في مطاردة واسعة النطاق للقتلة الحقيرين وجميع أولئك الذين تعاونوا معهم".

وتابع البيان: "سنصل إلى القتلة وأولئك الذين ساعدوهم، كما نفعل مع أي شخص يؤذي مواطني دولة إسرائيل".

كما دعا نتنياهو "جميع مواطني إسرائيل إلى السماح لقوات الأمن بالقيام بعملها دون عوائق".

وسط عمليات البحث بالأمس، انتشر المستوطنون الإسرائيليون في العديد من المدن الفلسطينية، وأضرم المستوطنون النار في المنازل والسيارات وأثاروا اشتباكات بين الفلسطينيين وجندي إسرائيلي أسفرت عن مقتل رجل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين.

وتم الإبلاغ عن تجدد الاشتباكات اليوم في مدينتي بيتين ودوما، بالقرب من رام الله.

وعثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثة بنيامين أشيمير البالغ من العمر 14 عاما، الذي اختفى أثناء رعي أغنامه في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي ووكالة الأمن الشاباك إن أشيمير قتل في "هجوم إرهابي".

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة، غادر أشيمير في ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة مزرعة بالقرب من مستوطنة ملآخي هشالوم العشوائية للذهاب لرعي الأغنام، وبعد ساعات، عادت الأغنام إلى "مزرعة غال" بدونه.

ويقول جيش الاحتلال إن قواته انطلقت بالتعاون مع الشاباك في مطاردة واسعة النطاق للتوصل إلى قاتليه وجميع أولئك الذين تعاونوا معهم".