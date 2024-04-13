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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

غدًا الأحد.. بدء امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط (بنين - بنات) بمقر كلية طب البنين بالقاهرة بمتابعة دائمة ومستمرة من  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

 

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن امتحانات الدراسات العليا  (دبلوم وماجستير) الجزء الأول والجزء الثاني نظام قديم وحديث في التخصصات الإكلينيكية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن الامتحانات تقام في كلية طب البنين بالقاهرة بمتابعة من عمداء ووكلاء كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

 

 وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة لجان الامتحانات في جميع التخصصات العلمية.

 

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الامتحانات تبدأ في العاشرة صباحًا في الطابق الرابع بالكلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات؛ ومنها: الحضور المبكر قبل موعد الامتحان  بنصف ساعة، وعدم اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحانات؛ حرصًا وحفاظًا على سير لجان الامتحانات في هدوء تام.

امتحانات الدراسات العليا كليات الطب جامعة الأزهر الامتحانات

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