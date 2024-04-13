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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الأداء المميز.. الهلال السعودي يجدد عقد مدربه موسمين إضافيين

مدرب نادي الهلال
مدرب نادي الهلال السعودي

استقر مسئولو نادي الهلال السعودي على  تمديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرتغالي جورجي جيسوس لموسمين إضافيين، حتى نهاية صيف 2026.


وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، ان قرار تمديد عقد جورجي جيسوس جاء بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق، حيث قاد الهلال إلى تحقيق لقب السوبر السعودي وتصدر الدوري السعودي، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا وكأس الملك.

كما بدأت مصادر مقربة من النادي تتحدث عن استمرار فهد بن نافل رئيسًا للنادي في الموسم المُقبل، حيث يعد أحد أكثر الرؤساء نجاحًا في تاريخ الهلال، بعد ان حقق الفريق العديد من الألقاب المحلية والقارية تحت قيادته.

ويستعد الهلال حاليًا لمواجهة نظيره العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد الخاص بالنادي الإماراتي.

الهلال

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