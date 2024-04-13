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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا بثلاثية فى الدوري الإسباني

صدى البلد

أحرز فريق أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على جيرونا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الحالي.

افتتح أرتيم دوفبيك التسجيل لصالح جيرونا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، ومن ثم، أحرز النجم أنطوان جريزمان هدف التعادل لأتلتيكو مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نجح الأرجنتيني أنخيل كوريا في تسجيل هدف التقدم لأتلتيكو مدريد برأسية متقنة.

وفي بداية الشوط الثاني، أضاف جريزمان الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 50، مما جعل الفريق يحقق فوزًا مستحقًا.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 65 نقطة في المركز الثالث.

الدوري الإسباني انطوان جريزمان أنخيل كوريا أتلتيكو مدريد الأرجنتين

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