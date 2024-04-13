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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إصابة 11 شخصا في مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

صدى البلد

أصيب 11 شخصًا، اليوم السبت، فى مشاجرة  بين عائلتين بعزبة محمد موسى التابعة لقرية دنديل بمركز ناصر شمال بني سويف بسبب تصادم توتوك باخر  وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بورود بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بعزبة محمد موسى التابعة لقرية دنديل بدائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة انتقال مباحث مركز شرطة ناصر إلى محل الواقعة والفصل بين العائلتين منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخري وضبط طرفي المشاجرة.


استقبل  مستشفى بني سويف التخصصي 11 شخصًا وهم:“زين.س.ا”  24 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر و"ربيع.ع.س"  55 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم ومحمود.س.ح  24 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى.ر.ع  32 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وسناء.ف.م  50 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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وأصيب كل من:  “سليم.ع.س”  61 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج و"هند.ش.م"   43 سنة مصابة بجروح متفرقة بالوجة والجسم، و"عطيات.ا.م"  54 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"مرسي.ح.س"  50 سنة، مصابًا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليمنى، “رشدي.ف.ح”  55 سنة، مصابًا جرح قطعي حوالي بفروة الرأس 7سم، و"محمد.ع.س" 62 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال شهود العيان أن سبب المشاجرة نتيجة تصادم «توكتوكين» يحملان شباب من العائلتين ونتيجة التصادم، استعان كل منهما بعائلته ووقعت المشاجرة  وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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